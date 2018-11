Die Minijobzentrale hält eine Anhebung der Verdienstgrenze bei den bisherigen 450-Euro-Jobs für notwendig.

Behördenleiter Thomsen sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, durch die Erhöhung des Mindestlohns sinke automatisch die Zahl der Arbeitsstunden. Die Vergütung steige zum Jahreswechsel auf 9,19 Euro - in der Folge dürften dann nur noch 49 statt 51 Stunden monatlich geleistet werden.



Thomsen ist einer der Sachverständigen, die am Montag im Bundestag gehört werden. Behandelt wird ein Gesetzentwurf der FDP. Sie möchte die Verdienstgrenze an die Entwicklung des Mindestlohns koppeln.