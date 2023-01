Israels Minister für nationale Sicherheit, Ben-Gvir (AP/dpa/Ariel Schalit)

Nach Medienberichten kam er am frühen Morgen in Polizeibegleitung zu der heiligen Stätte in der Altstadt. Der Besuch ist hoch umstritten. Das palästinensische Außenministerium sprach von einer beispiellosen Provokation und einer gefährlichen Eskalation des Konflikts. Auch Israels Oppositionschef und Ex-Ministerpräsident Lapid hatte im Vorfeld gewarnt, dass ein solcher Besuch Gewalt auslösen werde.

Der Tempelberg ist für Juden, Muslime und Christen eine wichtige Heilige Stätte und damit ein extrem sensibles Thema im Nahost-Konflikt. Der geltende Status quo gestattet Nichtmuslimen zwar den Besuch auf dem Tempelberg, das öffentliche Gebet ist jedoch Muslimen vorbehalten. Ein Besuch des späteren israelischen Ministerpräsidenten Scharon auf dem Tempelberg im Jahr 2000 gilt als Mitauslöser der zweiten Intifada. - Ben-Gvir ist Vorsitzender der rechts-nationalistischen Partei Jüdische Stärke. Er fordert Gebetsrechte für Juden auf dem Tempelberg.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.