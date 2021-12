Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, spricht bei der Sitzung des Bundesrats. (dpa/)

Es handele sich dabei um eine gigantische Aufgabe, sagte Habeck in seiner ersten Rede im Bundesrat. Das Zusammenspiel von Bund und Ländern sei von zentraler Bedeutung. Der Grünen-Politiker verwies auf das Landesrecht zum Beispiel zur Raumordnung oder dem Emissions-, Natur- und Denkmalschutz. Habeck bekräftigte auch das Ziel eines vorgezogenen Kohleausstiegs bis zum Jahr 2030.

Im Bundesrat stehen heute außerdem Entscheidungen über die weitere Förderung der Ganztagsbetreuung in Schulen und weitere Mittel zur Stabilisierung der Wirtschaft in der Corona-Krise an. Zum Auftakt gedachte der Bundesrat der vom NS-Regime verfolgten und ermordeten Sinti und Roma.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.