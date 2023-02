Arbeitsmarkt

Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales (dpa/Michael Kappeler)

Der SPD-Politiker sagte dem Magazinn "Der Spiegel", die Zeit, in der in vielen Großkonzernen über 60-Jährige zum alten Eisen gepackt würden, müsse vorbei sein. In Zeiten des wachsenden Arbeits- und Fachkräftemangels könne die Wirtschaft nicht auf erfahrene Beschäftigte verzichten.

Der "Spiegel" berichtet zudem über eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, wonach die zunehmende Arbeitskräfteknappheit wichtige Fortschrittsvorhaben wie die Digitalisierung gefährdet. Demnach wird die Fachkräftelücke in Digitalisierungsberufen bis 2026 auf einen neuen Höchststand wachsen. Knapp 106.000 Stellen in diesem Bereich werden dann rechnerisch nicht besetzt werden können - vor allem in Ausbildungsberufen wie Bauelektriker oder Mechatroniker.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.