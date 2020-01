Bundesentwicklungsminister Müller fordert einen humanen Umgang mit Geflüchteten, die im Mittelmeer von der libyschen Küstenwache aufgegriffen werden.

Der CSU-Politiker sagte der "Passauer Neuen Presse", die Menschen dürften nicht in Gefängnissen und Elendsquartieren enden. Sie müssten unter die Rückkehrer-Programme fallen und in ihre Heimat zurückkehren können. Dort müssten sie über Job-Angebote schnell reintegriert werden, damit sie sich aus einem Mangel an Perspektiven nicht gleich wieder auf den Weg machten. Müller betonte, das Mittelmeer dürfe nicht zu einem "Meer des Todes" werden.



Die Vereinten Nationen und Menschenrechtsorganisationen haben die Zustände in libyschen Flüchtlingslagern wiederholt als unwürdig kritisiert.