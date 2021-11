Kinder in Indien nähen Fußbälle in Heimarbeit (Archivbild) (imago/Joerg Boethling)

Der CSU-Politiker sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", ohne ein Umsteuern in der Wirtschaftsweise und dem allgemeinen Konsumverhalten sei der Kampf gegen Kinderarbeit nicht zu gewinnen. Ein Teil des Wohlstands beruhe auch auf Ausbeutung und Kinderarbeit. Nach Angaben des Ministers müssen weltweit 160 Millionen Jungen und Mädchen arbeiten. Nach Jahren des Rückgangs seien die Zahlen durch die Corona-Pandemie wieder gestiegen.

Die Internationale Arbeitsorganisation ILO schätze, dass durch Corona neun Millionen Kinder zusätzlich in Kinderarbeit und weitere Millionen Mädchen als Folge von Hunger und Not in Kinderehen gedrängt wurden.

