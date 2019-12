Die Linke und die FDP sprechen sich für Änderungen bei den Pensionsansprüchen von ausscheidenden Bundesministerinnen und -ministern aus.

Normalerweise hat ein Minister Anspruch auf Altersbezüge in Höhe von knapp 28 Prozent des Gehalts, wenn er der Bundesregierung mindestens vier Jahre angehört. Mit weiteren Jahren steigt der Pensionsanspruch. Im Falle einer Auflösung des Bundestages gilt jedoch schon eine Amtszeit von zwei Jahren als Amtszeit von vier Jahren.



Linken-Fraktionschef Bartsch sagte dazu der "Süddeutschen Zeitung", es stehe in keinem Verhältnis zum Durchschnittsrentner, wenn man nach zwei Jahren als Minister mehr als 4.000 Euro Ruhegehalt beziehe. - FDP-Fraktionsvize Dürr regte an, den Anspruch auch bei kürzeren Dienstzeiten ins Verhältnis zur Dienstzeit zu setzen.