Erneuerbare Energien

Wirtschaftsminister Habeck - Grüne - sprach von zusätzlichen Potenzialen im Umfang von rund 5 Gigawatt. Das entspreche mehr als 1.000 neuen Windrädern. Verkehrsminister Wissing - FDP - sagte in Berlin, es sei gelungen, eine große Frage zu lösen. Bei der Einigung geht es um den Schutz von technischen Anlagen für Wetterradare und zur Navigation von Flugzeugen. Dank neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse seien nun geringere Abstände möglich, hieß es mit Verweis auf einen Prüfbericht der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Der Bundesverband Windenergie bezeichnete die Einigung der beiden Ministerien als echten Befreiungsschlag für den Ausbau der Windenergie.

Windkraft spielt für die Bundesregierung eine Schlüsselrolle beim Erreichen der Klimaschutzziel und einer größeren Unabhängigkeit von Gas, Öl und Kohle. Erst gestern hatten sich die beiden Ministerien auf eine Lösung zum naturverträglichen Ausbau der Windenergie an Land geeinigt. Auch dadurch sollen zusätzliche Flächen für Windräder geschaffen werden. - Morgen will das Bundeskabinett weitere Maßnahmen zum Ausbau der erneuerbaren Energien in einem sogenannten Osterpaket auf den Weg bringen.

