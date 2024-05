Bundeshaushalt 2025

Bezüglich des Bundeshaushalts 2025 ist mit schwierigen Gesprächen zu rechnen. (picture alliance | Daniel Reinhardt)

Die Prüfung der Dokumente werde nun einige Zeit dauern, sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums in Berlin. Bei Erläuterungsbedarf zu einzelnen Ausgabeansätzen werde es Gespräche geben. Genaue Zahlen zu den Anmeldungen der Ministerien nannte die Sprecherin nicht.

Wie aber bereits bekannt wurde, meldeten mehrere Ministerien einen Mehrbedarf an. Zuletzt klaffte deshalb in den Planungen für den Etat offenbar eine Lücke im zweistelligen Milliardenbereich. Das Finanzministerium strebt eine Einigung vor der parlamentarischen Sommerpause an.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.