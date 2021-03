Die Ausgaben der Bundesregierung für externe Beraterfirmen sind im vergangenen Jahr erneut deutlich gestiegen.

Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf eine Linken-Anfrage berichtet, zahlten die Ministerien und Bundesämter dafür im vergangenen Jahr nach vorläufigen Meldungen rund 433 Millionen Euro. Das ist eine Zunahme um 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2019 waren die Ausgaben bereits um 63 Prozent gestiegen. Im vergangenen Jahr nahm das Innenministerium mit rund 204 Millionen Euro die teuerste Expertise von externen Beratern in Anspruch. Darauf folgen das Verkehrs- und das Finanzministerium. Das Innenministerium verwies darauf, dass im vierten Quartal mehr als die Hälfte dieser Ausgaben in ressortübergreifende IT-Projekte geflossen sei.



Der Linken-Politiker Höhn kritisierte die steigenden Ausgaben. Für viele Menschen sei 2020 eine wirtschaftliche Katastrophe gewesen, dennoch machten externe Berater in der Pandemie weiterhin satte Gewinne, sagte er.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.