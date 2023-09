Bundestags-Innenausschuss

Ministerin Faeser verteidigt Entlassung von BSI-Präsident Schönbohm

Bundesinnenministerin Faeser hat ihr Vorgehen in der Affäre um das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik verteidigt. Die SPD-Politikerin sagte nach einer Sitzung des Bundestags-Innenausschusses in Berlin, ihr Vertrauen in die Eignung des BSI-Präsidenten Schönbohm sei schon seit längerem nicht mehr zu 100 Prozent gegeben gewesen.

20.09.2023