Energiekrise

Es könnte passieren, dass die Bundesnetzagentur im absoluten Krisenfall Energieunternehmen erlaube, gestiegene Preise trotz einer Preisgarantie an die Verbraucher weiterzugeben, sagte die Grünen-Politikerin der Zeitung "Bild am Sonntag". In diesem Fall müsste es ein Moratorium für Strom- und Gassperren geben. Niemandem dürfe in solch einer Krisensituation der Strom oder das Gas abgestellt werden, weil er mit einer Rechnung in Verzug sei. Lemke betonte, man müsse sich auf schwierige Zeiten im Winter einstellen, in denen Verbraucher besonderen Schutz benötigten.

