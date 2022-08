Entwicklungsministerin Schulze in Bolivien (Radoslaw Czajkowski / dpa / Radoslaw Czajkowski)

Die Rechte von Frauen und Mädchen müssten stärker durchgesetzt und strukturelle Diskriminierungen beseitigt werden, sagte die SPD-Politikerin der Zeitschrift "Herder Korrespondenz". Frauen zu stärken, führe letztlich zu einer besseren Entwicklung für alle. Schulze ist derzeit in Südamerika. Bei einem Treffen mit der Organisation OMAK in Bolivien betonte sie Anfang der Woche, Deutschland stelle die feministische Entwicklungspolitik stärker in den Mittelpunkt. Man sei fest davon überzeugt, dass Gesellschaften menschlicher würden, wenn Frauen gleiche Rechte hätten, führte sie in der Stadt El Alto westlich der Hauptstadt La Paz aus. OMAK setzt sich dafür ein, Frauen stärker in die Bearbeitung von Konflikten einzubeziehen. Schulze ist noch bis morgen in der Region unterwegs.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.