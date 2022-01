Anne Spiegel (Bündnis 90 / Die Grünen), Bundesfamilienministerin, steht bei ihrem Besuch der ImpfstraÃe für Kinder im Impfstützpunkt Rhein-Neckar vor dem Schriftzug âKIDSâ. (picture alliance/dpa)

Fast 8.000 pädagogische Fachkräfte aus speziellen Bundesprogrammen könnten sechs Wochen lang in den Einrichtungen bei der Betreuung der Kinder helfen, sagte die Grünen-Politikerin den Funke-Medien. Für die nächsten Wochen komme es darauf an, alle verfügbaren Ressourcen zu mobilisieren, damit Schulen und Kitas den Regelbetrieb aufrecht erhalten könnten. - Über Bundesprogramme werden unter anderem Stellen in pädagogischen Einrichtungen und der Kampf gegen Extremismus, Hass und Rassismus gefördert.

