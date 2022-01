Anne Spiegel (Bündnis90/Die Grünen) (Andreas Arnold / dpa)

Der Staat und die Gesellschaft hätten die Pflicht, die Schwächsten besonders zu schützen, sagte die Grünen-Politikerin den Funke-Medien. Zwar hoffe sie, dass Triage-Situationen in Deutschland nicht einträten. Trotzdem müsse man vorsorgen.

Das Bundesverfassungsgericht hatte den Bundestag aufgerufen, unverzüglich Vorkehrungen zum Schutz von Menschen mit Behinderungen im Fall einer Triage treffen. Bisher gibt es dazu keinen gesetzlichen Rahmen, sondern lediglich Empfehlungen für Ärztinnen und Ärzte.

Das Wort Triage beschreibt eine Situation, in der Ärzte entscheiden müssen, wen sie retten und wen nicht - zum Beispiel, weil so viele schwerkranke Corona-Patienten in die Krankenhäuser kommen, dass es nicht genug Intensivbetten gibt.

