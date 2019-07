Nach massiver Kritik hat die Stadt Mannheim die Bußgeldbescheide gegen vier Familien aufgehoben, deren Kinder während der Schulzeit zu Klimaprotesten gegangen waren. In einer Mitteilung heißt es, eine Prüfung habe ergeben, dass das Gymnasium zunächst andere erzieherische Maßnahmen hätte ergreifen können. Bußgelder seien nur als letztes Mittel gedacht. Jede Familie hätte knapp 90 Euro zahlen müssen.

Baden-Württembergs Kultusministerin Eisenmann verteidigte die Strafe und erklärte im Deutschlandfunk, ziviler Ungehorsam bedeute auch, dass man die Konsequenzen tragen müsse. Es gebe kein gutes Schule schwänzen oder schlechtes Schule schwänzen, daher wäre ihrer Ansicht nach eine Strafe gerechtfertigt. Langfristig sei es außerdem nicht sinnvoll, den Unterricht gegen den Klimaschutz auszuspielen. Sie betonte, dass sie großen Respekt vor dem Engagement der Schülerinnen und Schüler habe. Das sei allerdings auch außerhalb der Schulzeit möglich.

"Fridays for Future" rief zu Spenden auf

An der betroffenen Schule gab es Schülerproteste gegen die Schulleitung, wie die Dlf-Sendung Campus & Karriere berichtete. Die Bewegung „Fridays for Future“, die die Klimaproteste seit Monaten veranstaltet, nannte die Bußgeldbescheide „nicht nachvollziehbar“. Die Behörden hätten anscheinend nicht verstanden, dass „die Klimafrage immer mehr zur Existenzfrage der jüngeren Generationen wird“. Fridays for Future rief in den sozialen Netzwerken zu Spenden auf, um sanktionierte Schülerinnen und Schüler zu unterstützen.



Kritik an den Bußgeldbescheiden übte auch die Linke in Baden-Württemberg. Die Landtagsabgeordnete Akbulut nannte sie ungeheuerlich: „Nun kennen wir den Preis dafür, sich für eine bessere Welt einzusetzen: 88,50 Euro, zahlbar beim Regierungspräsidium Karlsruhe.“



Bundesländer uneins im Vorgehen gegen streikende Schüler

Seit Beginn der Klimaproteste von „Fridays for Future“ sehen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmern dem Vorwurf ausgesetzt, sie wollten vor allem die Schule schwänzen. Der Präsident der Kultusministerkonferenz, Hessens Bildungsminister Lorz, rechnet damit, dass nach den Sommerferien weitere Strafen verhängt werden. Der CDU-Politiker sagte der Wochenzeitung „Die Zeit“, die Proteste hätten ihr Ziel erreicht. Es bringe nichts, „noch weiter der Schule fernzubleiben“.



In Sachsen-Anhalt hat es bisher keine Bußgeldbescheide gegeben. Ein Sprecher von Bildungsminister Tullner sagte, die Schulen sollten auch weiterhin „Augenmaß walten lassen“, wenn wegen der Klimaproteste Unterricht versäumt werde. Statt Bußgelder zu verhängen, könne man „zahlreiche pädagogische Maßnahmen“ nutzen.