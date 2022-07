Corona-Impfdosen (imago / Zuma / Brad Horrigan)

Weitere fünf Millionen seien in Auslieferung, sagte eine Sprecherin in Berlin. Zugleich verwies sie darauf, dass das globale Impfstoffangebot derzeit bei weitem die Nachfrage übersteige. Zuvor war bekannt geworden, dass wegen überschrittener Haltbarkeitsfristen rund vier Millionen Impfdosen des Herstellers Moderna in Deutschland vernichtet werden müssen. Dazu erklärte die Sprecherin, auch in den nächsten Monaten würden Impfstoffe verfallen. Man setze sich mit den Herstellern und auf EU-Ebene kontinuierlich damit auseinander, die Haltbarkeit der Präparate zu verlängern.

