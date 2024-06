Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Allein Mitte Juni seien 30 hitzebedingte Todesfälle verzeichnet worden, hieß es. Zudem seien mehr als 2.500 Fälle gesundheitlicher Probleme aufgrund extremer Temperaturen gemeldet worden. Im Mai hatte es in mehreren mexikanischen Städten Hitzerekorde gegeben. In Mexiko-Stadt wurde der bisherige Höchstwert von 1998 in diesem Jahr gleich mehrmals übertroffen.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.