Der Kampf gegen den islamistischen Terror in der afrikanischen Sahel-Region kommt laut Bundesverteidigungsministerium nicht voran. In einer Antwort an die FDP heißt es, regional agierende dschihadistische Gruppen könnten sich frei bewegen. Doch ein stärkeres Engagement der Bundeswehr kommt für die deutsche Regierung nicht in Frage.

Die FDP-Bundestagsfraktion hatte eine Kleine Anfrage an das Verteidigungsministerium gerichtet. In der Antwort heißt es, die islamistischen Gruppierungen in der Sahel-Region könnten auch unter Einbeziehung der lokalen Bevölkerung uneingeschränkt agieren. "Weite, teilweise dünn besiedelte Räume mit geringer oder fehlender Staatlichkeit begünstigen kriminelle und terroristische Netzwerke", zitiert die Deutsche Presse-Agentur aus dem Papier. Verantwortlich für die Verschlechterung der Sicherheitslage macht das Ministerium im Wesentlichen Milizen, die den Terrorgruppen Al-Kaida und IS nahestehen.

Internationale Hilfe in Mali weitgehend wirkungslos

Die gemeinsame Einsatztruppe der fünf Sahel-Staaten Mali, Mauretanien, Niger, Tschad und Burkina Faso hat den Aktivitäten der Milizen dem Papier zufolge kaum etwas entgegenzusetzen. Die Einheiten sind laut Verteidigungsministerium nur eingeschränkt zu Operationen fähig - trotz der Unterstützung, die sie aus dem Ausland bekommen. Die UNO unterhält seit 2013 in Mali die Stabilisierungsmission Minusma und die Ausbildungsmission EUTM. An beiden sind bis zu 1.100 Soldaten der Bundeswehr beteiligt. Frankreich hatte Deutschland außerdem zweimal gebeten, Kräfte im Rahmen europäischer Spezialeinheiten zur Verfügung zu stellen. Beide Male erhielt Paris eine Absage.

FDP fordert Strategie für Sahel-Region

Die FDP-Bundestagsabgeordnete Strack-Zimmermann wirft der Bundesregierung Planlosigkeit vor. Die Ministerien des Äußeren, der Verteidigung und der Entwicklung müssten endlich eine Strategie für die Sahel-Region entwickeln und gemeinsam handeln.