Ministerpäsidentenwahl in Thüringen

Der Thüringer CDU-Vorsitzende Mohring plädiert für eine Verschiebung der für Anfang Februar geplanten Wahl des Ministerpräsidenten. Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, man wolle vor der Abstimmung Rechtssicherheit schaffen und nicht die Klärung im Nachhinein dem Thüringer Verfassungsgericht überlassen.

Linke, Grüne und SPD wollen am 5. oder 6. Februar den Linken-Politiker Ramelow erneut zum Ministerpräsidenten wählen. Den Koalitionsparteien fehlt aber eine Mehrheit im Erfurter Landtag.



Laut der Landesverfassung ist in den ersten beiden Wahlgängen eine absolute Mehrheit aller Landtagsmitglieder erforderlich, um einen Ministerpräsidenten ins Amt zu heben. Im dritten Wahlgang zählen dann "die meisten Stimmen". Nach der gängigen Interpretation der Verfassung könnte das bedeuten, dass Ramelow gewählt wird, obwohl er unter Umständen weniger Ja- als Nein-Stimmen erhält. Dazu Mohring: "Kein Vereinsvorsitzender wird in Deutschland gewählt, wenn nicht mehr Ja- als Nein-Stimmen vorliegen."