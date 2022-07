Sri Lankas Ministerpräsident Ranil Wickremesinghe ist zurückgetreten. (M.A.Pushpa Kumara / dpa )

Das gab sein Büro in der Hauptstadt Colombo bekannt. Der Premier habe dem Parlamentspräsidenten mitgeteilt, dass er zugunsten der Bildung einer Allparteienregierung zum Abtritt bereit sei. Stunden zuvor hatten Protestierende den Amtssitz von Präsident Rajapaksa gestürmt, dessen Rücktritt sie ebenfalls fordern. Videos im Fernsehen und in sozialen Medien zeigten Demonstranten im Pool des Präsidentenpalastes. Am Abend wurde zudem die Residenz von Premier Wickremesinghe in Brand gesetzt, wie die Polizei meldet. Er habe sich aber nicht in dem Gebäude aufgehalten. Wickremesinghe ist sei Mai im Amt.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.