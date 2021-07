Der saarländische Ministerpräsident Hans hat dem CDU-Bundestagskandidaten Maaßen einen Parteiaustritt nahe gelegt.

Hans sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, Maaßen solle darüber nachdenken, ob der frühere Bundesverfassungsschutzchef noch in der richtigen Partei sei. Zuvor hatte sich unter anderem der niedersächsische CDU-Chef Althusmann in diese Richtung geäußert. Einige CDU-Politiker forderten auch schon ein Parteiausschlussverfahren. Dies lehnte der Bundestagsabgeordnete Lämmel ab. Lämmel sagte im Deutschlandfunk, man könne nicht wegen unbequemer Meinungen gleich einen Ausschluss fordern.

Opposition forderte Positionierung

Gestern hatte sich der CDU-Vorsitzende Laschet von den Äußerungen Maaßens zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk distanziert. Ein Machtwort in Richtung Maaßen lehnte Laschet indes ab. Der Unionskanzlerkandidat sagte bei einer Veranstaltung der Frauenzeitschrift "Brigitte", gerade in einer Zeit wie dieser, in der es viele Falschnachrichten zur Pandemie gebe, sei ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk wichtig. Dies sei die Position der gesamten CDU. Er habe aber nicht vor, Bemerkungen Maaßens jedes Mal durch eine eigene Positionierung aufzuwerten, fügte Laschet hinzu.



Vor allem von der Opposition war kritisiert worden, dass Laschet tagelang nicht öffentlich Stellung zu den Äußerungen Maaßens bezogen hatte. Der Ex-Verfassungsschutzpräsident hatte Journalisten des NDR in die Nähe von Linksextremisten gerückt und einen Untersuchungsausschuss gefordert. Zudem verlangte er, die charakterliche Eignung von Tagesschau-Redakteuren auf den Prüfstand zu stellen. Maaßen ist von der südthüringischen CDU gegen den Willen der Bundesspitze als Direktkandidat für den Bundestag nominiert worden.



