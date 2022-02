Italiens Ministerpräsident Draghi beendet Corona-Notstand zum 31. März 2022 (imago/ZUMA Wire/Fabio Sasso)

Einen entsprechenden Plan der Regierung stellte Ministerpräsident Draghi bei einem Auftritt in Florenz vor. Demnach sind von April zahlreiche Lockerungen vorgesehen. So soll etwa die 2G-Pflicht in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens sukzessive abgeschafft werden. An Schulen entfällt die Quarantäne-Pflicht für Kontaktpersonen. Außerdem müssen in den Klassenzimmern keinerlei FFP2-Masken mehr getragen werden.

Draghi erklärte, die pandemische Lage werde weiter intensiv kontrolliert, um im Notfall intervenieren zu können. Vorrangiges Ziel sei aber, das Land wieder komplett zu öffnen.

