Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther hat die Bewerber um den CDU-Vorsitz zu Teamarbeit und Versöhnung aufgerufen.

Günther sagte im Deutschlandfunk, die Partei "dürste nach einer klaren Führungsstruktur" und hier hätten alle Kandidaten noch ein Stück über ihren Schatten springen können. Von Friedrich Merz etwa wäre es "vielleicht gut gewesen", einfach mal einen Gang zurückzuschalten", meinte der schleswig-holsteinische Regierungschef. Damit bezog er sich auf Merz' Absage an eine Zusammenarbeit mit den Kandidaten Laschet und Spahn. Wichtig sei es jedenfalls, dass es nach dem Bundesparteitag am 25. April eine geeinte CDU gebe, sagte Günther. Danach müssten die unterlegenen Kandidaten ihre Niederlage auch anerkennen.

"Alle haben sich am Ende unterzuordnen"

Günther sprach sich für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet als nächsten Parteivorsitzenden aus. Dieser sei insbesondere mit Gesundheitsminister Spahn als möglichem Stellvertreter in der Lage, die verschiedenen Flügel der CDU zu verbinden. In dieses Team hätte sich auch der frühere Unionsfraktionschef Merz einreihen können, meinte Günther. Die Partei sei weit wichtiger als persönliche Interessen, die irgendjemand habe. Alle hätten sich am Ende unterzuordnen.

Brinkhaus: "Das Profil der CDU ist das Einende"

Auch Unionsfraktionschef Brinkhaus warnte die Bewerber vor einer zu starken Polarisierung. Das Profil der CDU sei das Einende, sagte Brinkhaus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn es ständig um eine möglichst klare Kante gehe, kämen wir zu Zuständen wie in den USA. Dort stünden sich zwei Lager unversöhnlich gegenüber.



Zu den Kandidaten zählt neben Laschet und Merz auch der Außenpolitiker Röttgen.