Nach Angriff bei Brokstedt

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther und Bundesinnenministerin Faeser am Bahnhof von Brokstedt. (Marcus Brandt / dpa / Marcus Brandt)

Der CDU-Politiker traf sich in Brokstedt gemeinsam mit Bundesinnenministerin Faeser von der SPD und Landes-Innenministerin Sütterlin-Waack von der CDU mit Dutzenden Vertretern von Polizei, Feuerwehr und Hilfsdiensten.

Ministerpräsident Günther betonte, der Respekt vor Opfern und Verletzten gebiete es, dass man sich selbst überprüfe, ob die Tat hätte verhindert werden können. Sie sei von einem Menschen begangen worden, der nicht zum ersten Mal auffällig geworden sei. Gegen den 33 Jahre alten staatenlosen Palästinenser wurde gestern Haftbefehl erlassen. Das Motiv ist noch unklar.

Bei dem Angriff in dem Regionalzug von Kiel nach Hamburg wurden am Mittwoch eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger getötet und mehrere Personen verletzt. Die Gewerkschaft der Polizei kritisierte gegenüber dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" die aus ihrer Sicht mangelnde Sicherheit an Deutschlands Bahnhöfen.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.