Der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger, Archivfoto (IMAGO / Alex Halada / IMAGO / ALEX HALADA)

Er habe Präsidentin Caputova ersucht, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden, sagte Heger vor Journalisten in Bratislava. Als Grund nannte er, dass die Präsidentin keinen seiner Vorschläge akzeptiert habe, wie er die Regierung in der aktuellen politischen Krise weiterführen könne. Ende September soll in der Slowakei ein neues Parlament gewählt werden.

Die konservativ-populistische Regierung unter Hegers Führung hatte bereits im Sommer vergangenen Jahres ihre Parlamentsmehrheit verloren. Im Dezember wurde sie durch ein Misstrauensvotum des Parlaments gestürzt. Seither führte Heger im Auftrag der Präsidentin die Amtsgeschäfte mit eingeschränkten Kompetenzen weiter.

