Der somalische Präsident Mohamed Abdullahi Farmajo bei einer Rede vor den Vereinten Nationen im Jahr 2019 (imago / Michael Brochstein)

Roble habe Land, das der Armee gehöre, für persönliche Zwecke beschlagnahmt, hieß es in einer Mitteilung des Präsidenten. Er warf dem abgesetzten Regierungschef Korruption und Amtsmissbrauch vor, was dieser zurückwies. Die Präsidentengarde hat das Büro des Premiers in der Hauptstadt Mogadischu umstellt.

In dem Land mit knapp 16 Millionen Einwohnern am Horn von Afrika kommt es immer wieder zu Machtkämpfen zwischen dem Staats- und dem Regierungschef.

