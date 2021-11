Fumio KIshida (POOL AFP/)

Die Sicherheitslage in der Region verändere sich rapide, erklärte Kishida bei seiner ersten Truppen-Inspektion auf der Basis Asaka, dem Hauptstützpunkt der Streitkräfte in der Nähe von Tokio. Daher erwäge er alle Optionen. Weiter erklärte der Ministerpräsident, seine Regierung werde in besonnenen und realistischen Diskussionen erörtern, was für den Schutz von Menschenleben in Japan nötig sei.

Die Regierungen in Tokio und in Peking liegen im Streit um eine Felseninselgruppe im Ostchinesischen Meer, die von beiden Seiten - sowie von Taiwan - beansprucht wird.

