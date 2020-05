Bundesjustizministerin Lambrecht hat die Einschränkung gewisser Grundrechte in der Corona-Krise verteidigt. Vor dem Hintergrund zunehmender Proteste sprach sich die SPD-Politikerin im ARD-Fernsehen aber dafür aus, die Notwendigkeit der Entscheidungen besser zu begründen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann erklärte, diese Proteste müsse die Meinungsfreiheit aushalten.

In mehreren Städten in Deutschland waren am Wochenende wieder Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Corona-Beschränkungen zu demonstrieren - unter anderem in Stuttgart.



Ministerpräsident Kretschmann sagte im ZDF, es sei das gute Recht der Menschen, gegen die staatlichen Auflagen zu protestieren. In einer Demokratie könnten nie alle einer Meinung sein. Man halte sich bei den Corona-Beschränkungen allerdings an den Rat der Wissenschaftler. Die Einschränkungen würden Schritt für Schritt gelockert, die Gefahr sei aber noch nicht vorbei. Alle müssten weiterhin sehr vorsichtig sein, betonte der Grünen-Politiker.



Der thüringische FDP-Politiker Kemmerich bedauert inzwischen, dass er sich bei einer Demonstration in Gera nicht an die Corona-Auflagen gehalten hatte. Auch habe er weder der AfD noch Verschwörungstheoretikern eine Plattform bieten wollen, erklärte er.

