Thüringens Ministerpräsident Ramelow hat die Ostdeutschen zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit zu mehr Selbstbewusstsein aufgefordert.

Diese könnten lauter, kraftvoller und selbstbewusster auftreten, sagte der Linke-Politiker der Zeitung "Die Welt. Betrete etwa ein Wessi einen Raum, beanspruche er den oft automatisch für sich. Ossis seien da oft noch kleinlauter. Dabei hätten sich viele nach dem Mauerfall trotz Widrigkeiten und "Knüppeln zwischen den Beinen" selbstständig gemacht. Ramelow sprach in diesem Zusammenhang von "Heldengeschichten".



Bundestagspräsident Schäuble beklagte, die Deutschen hätten vor allem an Jahrestagen eine Neigung, zu hinterfragen, was alles nicht gut gelungen sei. Dabei gehe es Deutschland verglichen mit anderen Ländern "ziemlich gut", sagte der CDU-Politiker dem Senderverbund RTL/ntv. Aber auch ihm sei klar, dass die Menschen sich mit den etwas schwerfällig gewordenen demokratischen Institutionen nicht leicht täten. Das meiste davon sei jedoch eher auf die "Krise des westlichen Systems insgesamt" zurückzuführen.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.