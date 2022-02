Premier Rutte. Archivbild. (dpa /ANP /Remko De Waal)

Rutte sagte in Brüssel, seine Regierung akzeptiere die Ergebnisse einer historischen Studie, wonach die ausgeübte Gewalt systematisch, unverhältnismäßig und unethisch war. Man übernehme die volle Verantwortung für das kollektive Versagen.

Der Studie zufolge verübten niederländische Soldaten in Indonesien von 1945 bis 1949 zahlreiche Kriegsverbrechen. Diese seien von der politischen und militärischen Führung in den Niederlanden toleriert worden. Auch die Zivilbevölkerung sei der Gewalt ausgesetzt worden. Historiker schätzen, dass in dem Krieg mehr als 100.000 Indonesier und etwa 5.000 niederländischen Soldaten ums Leben kamen.

