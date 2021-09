Nach den schweren Verlusten der CDU bei der Bundestagswahl müssen auch in Nordrhein-Westfalen die politischen Verhältnisse neu geordnet werden. Es geht um die Frage, wer neuer Parteichef wird und künftig die Regierung führt. Denn Ministerpräsident Laschet hat sich vor der Wahl festgelegt: Er geht nach Berlin.

Laschet ist seit 2017 in Nordrhein-Westfalen Regierungschef, den Landesverband der CDU führt er seit 2012. Für beide Positionen braucht er einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin, um die Koalition mit der FDP fortzusetzen - zunächst bis zur Landtagswahl am 15. Mai 2022.

Medienberichte: Verkehrsminister Wüst als Ministerpäsident?

Am Vormittag berichteten mehrere Medien, dass der CDU-Landesvorstand gestern einmütig den Wunsch geäußert habe, dass NRW-Verkehrsminister Wüst die Nachfolge antreten solle. Die Berichte wurden von der Partei jedoch umgehend dementiert.



Der Generalsekretär der nordrhein-westfälischen CDU, Hovenjürgen, wies darauf hin, dass der Fahrplan für die inhaltliche und personelle Neuaufstellung stehe. Auf dem Landesparteitag am 23. Oktober in Bielefeld werde ein neuer Landesvorstand gewählt. Bereits deutlich früher werde Ministerpräsident Laschet dem Landesvorstand einen Personalvorschlag unterbreiten, der den Erfolg der NRW-CDU auch in Zukunft garantiere, hieß es.

Gesetzliche Vorgaben für Laschet-Nachfolge

Bei der Kür des Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin gibt es gesetzliche Vorgaben zu beachten. Laut Landesverfassung muss es jemand sein, der im Landtag ein Mandat hat. Neben Verkehrsminister Wüst, der bereits eines besitzt, ist auch Bauministerin Scharrenbach im Gespräch als mögliche Regierungschefin. Scharrenbach verfügt jedoch derzeit über kein Landtagsmandat, sie will sich im Mai kommenden Jahres um eines bewerben. Dann wird in Nordrhein-Westfalen regulär ein neues Parlament gewählt. Bis dahin käme auch eine Zwischenlösung in Betracht. Zum Beispiel könnte der Fraktionsvorsitzende Löttgen oder Finanzminister Lienenkämper das Ministerpräsidentenamt vorübergehend übernehmen.

Deutliche Verluste für CDU auch in NRW

Die CDU verzeichnete bei der Bundestagswahl auch in Nordrhein-Westfalen deutliche Verluste. Laut vorläufigem Endergebnis kam sie auf 26 Prozent. Das ist ein Minus von 6,7 Prozentpunkten im Vergleich zu 2017. Der Koalitionspartner FDP kam mit 11,4 Prozent (minus 1,7 Prozentpunkte) auf Platz vier in NRW.



Die SPD sieht nach eigenen Stimmengewinnen (29,1 Prozent - plus 3,2 Prozent im Vergleich zu 2017) gute Chancen, bei der Landtagswahl im kommenden Mai die Macht in Düsseldorf zurückzugewinnen. Der Partei- und Fraktionschef der NRW-Sozialdemokraten, Kutschaty, bezeichnete den Bundestagswahlausgang als deutliches "Misstrauensvotum für schwache vier CDU-Jahre in NRW".



