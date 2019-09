Irland will im Fall eines harten Brexit Warenkontrollen nahe der Grenze zum britischen Nordirland einführen.

Der irische Ministerpräsident Varadkar sagte in Dublin, man arbeite die Details derzeit mit der Europäischen Kommission aus. Es werde vermutlich Kontrollen von Waren und Nutztieren geben, die in Flughäfen, Seehäfen und Firmen stattfinden sollten, aber auch nahe der Grenzlinie. Die künftige Gestaltung der Grenze zwischen den beiden Inselteilen war zuletzt der zentrale Streitpunkt in den Brexit-Verhandlungen. Die EU will eine harte Grenze zwischen den beiden Inselteilen vermeiden, da sie sonst ein Aufflammen des Nordirland-Konflikts befürchtet.



In London stimmt heute das britische Oberhaus über das Gesetz zur Abwendung eines harten Brexit ab. Billigt das "House of Lords" den Entwurf wie erwartet, tritt das Gesetz nach der Unterzeichnung durch Königin Elisabeth die Zweite in Kraft. Es würde die Regierung verpflichten, in Brüssel eine Verschiebung des Brexits um drei Monate zu beantragen, falls es nicht doch noch eine Einigung auf einen Austrittsvertrag gibt.