Landtagswahl in Niedersachsen

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) feiert den Wahlsieg seiner Partei in Niedersachsen. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Die SPD erreichte trotz Verlusten 33,4 Prozent und blieb stärkste Partei in Niedersachsen. Die Grünen legten deutlich zu und kamen auf 14,5 Prozent. Das sind fast sechs Prozentpunkte mehr als bei der letzten Landtagswahl 2017. Die Partei sei bereit für Koalitionsgespräche mit der SPD, sagte Grünen-Chefin Lang.

Weils bisheriger Koalitionspartner, die CDU, fuhr mit 28,1 Prozent (minus 5,5) das schlechteste Wahlergebnis seit Jahrzehnten ein. Landeschef Althusmann kündigte noch am Abend an, sein Amt abzugeben.

Die FDP verpasste den Wiedereinzug in den Landtag. Die Liberalen erhielten 4,7 Prozent der Stimmen und scheitern damit an der Fünf-Prozent-Hürde. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren hatten sie in Niedersachsen noch 7,5 Prozent erreicht. Die AfD kam auf 10,9 Prozent, das ist ein Plus von 4,7 Punkten. Die Linke scheiterte mit 2,7 Prozent erneut an der Fünf-Prozent-Hürde.

Mehr Informationen zur Wahl finden Sie in unserem Blog

Diese Nachricht wurde am 10.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.