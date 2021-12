Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen. (www.imago-images.de/photothek)

Es seien Fehler passiert, die in der Summe das abscheuliche Verbrechen erst möglich gemacht hätten, sagte der CDU-Politiker im Landtag in Düsseldorf. Es sei eine "bittere Wahrheit", dass es diese Fehler auch in nordrhein-westfälischen Behörden gegeben habe.

Bei dem Anschlag am 19. Dezember 2016 wurden zwölf Menschen getötet. Ein 49-jähriger Ersthelfer erlag im Oktober seinen Kopfverletzungen. Der später auf der Flucht erschossene Attentäter war mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gefahren. Später wurde bekannt, dass die Sicherheitsbehörden ihn schon länger beobachtet hatten. Die Ermittlungen und etwaige Behördenversäumnisse beschäftigten Untersuchungsausschüsse im nordrhein-westfälischen Landtag, im Berliner Abgeordnetenhaus und im Bundestag.

