Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. (Archivbild) (Rolf Vennenbernd/dpa)

Gestern hatten CDU und Grüne den gemeinsamen Koalitionsvertrag gebilligt. Es ist das erste schwarz-grüne Regierungsbündnis in der Geschichte Nordrhein-Westfalens.

In Schleswig-Holstein will sich Ministerpräsident Günther, ebenfalls CDU, morgen zur Wiederwahl stellen. Die Spitzen der dortigen schwarz-grünen Koalition hatten heute am Vormittag in Kiel den Koalitionsvertrag unterzeichnet.

