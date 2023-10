Irreguläre Migration

Ein womöglich anschließendes Klageverfahren sollte in drei weiteren Monaten beendet werden, heißt es in einem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz nach einer Sitzung in Frankfurt am Main. Bei den Asylverfahren ist der Bund in der Pflicht. Die Verwaltungsgerichtsverfahren betreffen die Justizbehörden der Länder.