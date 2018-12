Im Streit über eine Grundgesetzänderung für die digitale Ausstattung von Schulen streben die Länder ein Vermittlungsverfahren an. Das teilte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher, mit. Ziel sei es, den Vorschlag des Bundestags grundlegend zu überarbeiten.

Alle 16 Bundesländer hätten dafür gestimmt, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Der saarländische Regierungschef Hans (CDU) erklärte, es gehe um die "Zukunft des Föderalismus".



Der Bundestag hatte der Grundgesetzänderung in der vergangenen Woche zugestimmt. Sie soll das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern lockern. Der Bund könnte damit die Möglichkeit erhalten, Mittel für eine bessere Ausstattung der Schulen etwa mit Computern und Tablets zur Verfügung zu stellen. Die Länder sollen die Bundesgelder allerdings in gleicher Höhe aus eigenen Mitteln ergänzen.



Dies lehnen mehrere Länder ab. Mehrere Ministerpräsidenten äußerten zuletzt außerdem die Befürchtung, die Bildungshoheit der Länder solle generell in Frage gestellt werden. Die Grundgesetzänderung benötigt auch im Bundesrat eine Zweidrittel-Mehrheit.