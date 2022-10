Die Deutschlandfahnen auf dem Reichstagsgebäude am Tag der Deutschen Einheit. (Monika Skolimowska / dpa / Monika Skolimowska)

Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Haseloff, betonte, gerade in schwierigen Zeiten seien Solidarität und Gemeinsinn wichtiger denn je. Thüringens Ministerpräsident Ramelow sprach von einem Prozess des Zusammenwachsens mit Brüchen, aber auch vielen positiven Impulsen. Der sächsische Regierungschef Kretschmer sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", es müssten unterschiedliche Sichtweisen in Ost und West akzeptiert werden, auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine.

Roth warnt vor Vereinnahmung von Montagsdemos

Kulturstaatsministerin Roth warnte zum Tag der Deutschen Einheit vor der Vereinnahmung der Montagsdemonstrationen von 1989 durch Populisten. Die Proteste seien damals ein entscheidender Beitrag zur friedlichen Revolution gewesen, sagte die Grünen-Politikerin.

DDR-Bürger, die sich friedlich dem Unrechtsregime der SED-Diktatur entgegengestellt hätten, seien einst ein hohes Risiko eingegangen. Es sei daher zynisch und geschichtsvergessen, wenn Protestierende nun versuchten, sich in eine vermeintliche Traditionslinie zu stellen, meinte Roth. Mehrere Kundgebungen unter anderem von rechten Gruppierungen wurden beispielsweise in Leipzig für heute angekündigt. Zudem wurde für Gegenproteste mobilisiert.

Die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit finden dieses Jahr in Erfurt statt. Die CSU feiert traditionell in Mödlareuth. Das Dorf, in dem heute rund 50 Menschen leben, liegt in Bayern und Thüringen. 41 Jahre lang verlief die innerdeutsche Grenze hindurch. Als "Little Berlin" erlangte Mödlareuth internationale Bekanntheit, weil hier ebenfalls eine Mauer durch das Dorf gebaut worden war.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.