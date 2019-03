Die Ministerpräsidentenkonferenz lässt prüfen, ob der Rundfunkbeitrag künftig jedes Jahr automatisch angepasst werden soll.

Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Dreyer sagte nach dem Treffen mit ihren Kollegen in Berlin, derzeit sei noch nicht klar, wie ein solches index-basiertes Modell aussehen könnte. Es müsse aber verfassungsrechtlich in Ordnung sein.



Bislang melden die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ihren Bedarf alle vier Jahre an, der dann von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, kurz KEF, geprüft wird.



Nach Einschätzung von Dreyer wird die KEF auch weiterhin eine Rolle spielen. Das werde ein wesentlicher Punkt in der Ausgestaltung des Modells sein, betonte die SPD-Politikerin. Der Rundfunkbeitrag werde auch in Zukunft niemals politisch festgelegt werden.



Ministerpräsidentin Dreyer drang auf weitere Sparbemühungen der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Die 2017 vorgelegten Einsparvorschläge seien nach Auffassung der Länder noch nicht ausreichend, sagte sie. Dreyer unterstrich, aus Ländersicht sei wichtig, dass es nur moderate Bedarfsanmeldungen gebe, weil sie die Grundlage für das zukünftige Finanzierungsmodell darstellen sollen.