Bei der Wahl eines neuen Ministerpräsidenten in Thüringen ist der Linke-Politiker Ramelow in den ersten beiden Wahlgängen nicht gewählt worden. Er erhielt im Erfurter Landtag jeweils 42 Stimmen. Für die absolute Mehrheit wären 46 Stimmen nötig gewesen. Auf den AfD Landes- und Fraktionschef Höcke entfielen in beiden Wahlgängen 22 Stimmen. Höcke hatte angekündigt, kurzfristig zu entscheiden, ob er an allen drei Wahlgängen teilnimmt.

Die CDU hatte angekündigt, sich in der geheimen Wahl zu enthalten. Ein Bundesparteitagsbeschluss verbietet den Christdemokraten jede Zusammenarbeit mit der Linken und mit der AfD.



Die FDP beteiligte sich nicht an der Abstimmung; die Abgeordneten verließen aber nicht wie angekündigt den Plenarsaal, sondern blieben auf ihren Plätzen sitzen, als sie aufgerufen wurden.



Nach dem zweiten Wahlgang wurde die Sitzung erneut unterbrochen. In einem dritten Wahlgang reicht die einfache Stimmenmehrheit, die Rot-Rot-Grün für die Wahl Ramelows auch allein zusammenbringen könnte. Der frühere Ministerpräsident hatte betont, dass er sich nicht mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen wird.



Über die Wahl berichten wir in einem Liveblog.