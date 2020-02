Nach der Wahl des thüringer FDP-Landesvorsitzenden Kemmerich zum Ministerpräsidenten auch mit Hilfe der AfD fordern Bundespolitiker Konsequenzen. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer warf dem thüringischen Landesverband vor, gegen die Beschlusslage der Partei verstoßen zu haben. Das Wahlverhalten im dritten Durchgang sei gegen den Willen der Bundespartei erfolgt.

Generalsekretär Ziemiak meinte, die FDP habe das Land in Brand gesetzt, und CDU-Abgeordnete hätten dies in Kauf genommen. Er sprach sich für Neuwahlen in Thüringen aus, ebenso wie CSU-Chef Söder. Die SPD-Vorsitzende Esken verlangte, dass im Koalitionsausschuss über das Thema gesprochen wird. Der SPD-Co-Vorsitzende Walter-Borjans nannte die Wahl einen "Skandal erster Güte". Die Thüringer CDU betonte hingegen, sie habe keinen Einfluss auf das Wahlverhalten anderer Parteien.



Kemmerich hatte sich im entscheidenden dritten Wahlgang mit einer Stimme Vorsprung gegen den Amtsinhaber Ramelow von der Linkspartei durchgesetzt. Nach der Wahl sagten Kemmerich und auch der FDP-Bundesvorsitzende Lindner, man habe einen Ministerpräsidenten der Mitte stellen wollen. Die AfD begründete ihr Wahlverhalten damit, dass sie eine rot-rot-grüne Regierung habe verhindern wollen. Die Partei hatte in allen drei Wahlgängen einen eigenen Kandidaten gestellt, diesem im letzten Durchgang aber keine einzige Stimme gegeben.