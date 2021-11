SPD-Wahlplakat mit Manuela Schwesig (picture alliance / dpa / Stefan Sauer)

Der Landtag in Schwerin tritt am Mittag zusammen. Die SPD-Politikerin hat mit der Partei "Die Linke" eine Regierungsvereinbarung abgeschlossen. Auf Sonderkonferenzen beider Parteien am Samstag war dem Koalitionsvertrag zugestimmt worden.

Im neuen Landtag von Mecklenburg-Vorpommern haben SPD und Linke zusammen 43 der insgesamt 79 Sitze. Die CDU war bisheriger Koalitionspartner der Sozialdemokraten und ist nun in der Opposition.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.