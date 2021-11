Mecklenburg-Vorpommern Ministerpräsidentin Schwesig wiedergewählt

In Mecklenburg-Vorpommern ist Ministerpräsidentin Schwesig im Amt bestätigt worden. Im Landtag in Schwerin erhielt sie 41 Stimmen. SPD und Linke haben im neuen Plenum zusammen 43 der insgesamt 79 Sitze. Die CDU als bisheriger Koalitionspartner der Sozialdemokraten ist nun in der Opposition.

