Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron sprechen heute bei einem Treffen des Deutsch-Französischen Ministerrats über ein europäisches Sanktionspaket gegen Belarus.

Dies verlautete aus dem Élyséepalast in Paris. Nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine vor rund einer Woche hatten die EU-Staats- und Regierungschefs bereits neue Sanktionen gegen Belarus beschlossen. Einzelheiten sollen in der kommenden Woche geklärt werden.



Weitere Themen des Ministerrats sind unter anderen die industrielle Zusammenarbeit bei der Rüstung und das weitere gemeinsame Vorgehen in der Corinakrise.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.