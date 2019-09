Vor einem Treffen mehrerer EU-Innenminister in Malta hat sich der luxemburgische Außenminister Asselborn für eine neue Seenot-Rettungsmission der EU ausgesprochen.

Asselborn sagte, es sei ein Gebot der Humanität, dass sich die Europäische Union an der Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer beteilige. Er rief zudem alle EU-Mitgliedsstaaten auf, Gerettete aufzunehmen. Auf Dauer könne dies nicht fünf oder sechs Ländern überlassen werden. Die EU-Rettungsmission "Sophia" war im vergangenen März wegen des Streits um die Verteilung ausgesetzt worden.



In der maltesischen Stadt Vittoriosa berät heute Bundesinnenminister Seehofer mit seinen Kollegen aus Frankreich, Italien und Malta über das Thema. Bei dem Treffen soll ein vorläufiger Verteilungs-Modus gefunden werden. Seehofer hatte zuletzt angekündigt, Deutschland werde als Übergangslösung ein Viertel der Geretteten aufnehmen. Bislang sitzen Migranten teils wochenlang an Bord ziviler Rettungsschiffe fest, weil die Regierungen in Rom und Valletta Hilfsorganisationen die Einfahrt in ihre Häfen regelmäßig untersagen, solange es in jedem Einzelfall keine Zusagen für eine Weiterverteilung gibt.