In der US-Großstadt Minneapolis ist der Polizist, der für den Tod eines Schwarzen verantwortlich sein soll, festgenommen worden. Das teilten die Behörden mit. Das als rassistisch und brutal kritiserte Vorgehen gegen George Floyd bei einem Einsatz führte auch über Minneapolis hinaus zu Protesten und Ausschreitungen.

Der Gouverneur von Minnesota, Walz, erklärte, er erwarte, dass die beteiligten Beamten rasch zur Rechenschaft gezogen würden. Äußerungen von Präsident Trump bezeichnete er als nicht hilfreich. Dieser hatte bei Twitter mit Schüssen auf Demonstrierende gedroht, falls es zu Plünderungen komme. Der Online-Dienst markierte die Botschaft mit dem Hinweis, sie verstoße gegen die eigenen Regeln zur Gewaltverherrlichung.



Der frühere Präsident Obama zeigte sich erschüttert über den Tod des Mannes. Millionen Amerikaner würden wegen ihrer Rasse unterschiedlich behandelt. So etwas dürfe in den USA nicht normal sein, teilte Obama bei Twitter mit. "Wenn wir wollen, dass unsere Kinder in einem Land aufwachsen, das seinen hohen Idealen gerecht wird, müssen wir es besser machen", erklärte der erste schwarze Präsident der US-Geschichte.