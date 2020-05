In der US-Stadt Minneapolis ist es bei einer Demonstration gegen Polizeigewalt zu Ausschreitungen gekommen.

Wie örtliche Medien übereinstimmend berichten, setzten Bereitschaftspolizisten Tränengas und Schrotgeschosse gegen die Menge ein. Demonstranten schmissen demnach Wasserflaschen und andere Gegenstände. Außerdem randalierten etliche vor einer Polizeiwache. An den zunächsten friedlichen Protesten hatten tausende Menschen teilgenommen. Auslöser der Demonstration war der Tod eines 40-jährigen Schwarzen. Er war bei einem Polizeieinsatz zu Tode gekommen. Auf einem Handyvideo, das auf Facebook geteilt wurde, ist zu sehen, wie ein Polizeibeamter dem am Boden liegenden Mann sein Knie minutenlang auf den Hals drückt. Wiederholt sagt der Afroamerikaner, er könne nicht atmen, dann bewegt er sich nicht mehr. Inzwischen untersucht das FBI den Fall. Die vier am Einsatz beteiligten Beamten wurden entlassen.