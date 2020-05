Ungeachtet einer Ausgangssperre dauern in der US-Großstadt Minneapolis die teilweise gewalttätigen Proteste nach dem Tod des schwarzen Amerikaners George Floyd infolge eines Polizeieinsatzes an. Sowohl weiße als auch schwarze Demonstranten zogen durch die Stadt und trugen Schilder mit Aufschriften wie "Bin ich der Nächste?" und "Ohne Gerechtigkeit keinen Frieden".

Der Fernsehsender CNN zeigte Bilder von in Brand gesteckten Autos. Gestern hatten die Protestierenden ein Polizeirevier angezündet. Über Minneapolis ist bereits der Ausnahmezustand verhängt worden.



Der US-Amerikaner Floyd war am Montag bei einem Polizeieinsatz in der Stadt ums Leben gekommen. Einer der vier an dem Einsatz beteiligten Einsatzkräfte wurde gestern des Mordes angeklagt. Bei ihm handelt es sich um den weißen Polizisten, der sein Knie minutenlang an den Hals Floyds gedrückt hatte. Der Schwarze wurde später in einer Klinik für tot erklärt.



Zuletzt war unter anderem auch in New York, Los Angeles, Houston und Las Vegas gegen Polizeigewalt demonstriert worden. In Atlanta kam es zu nächtlichen Ausschreitungen.