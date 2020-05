Nach einem Protest vor dem Weißen Haus hat US-Präsident Trump den Demonstranten mit dem Einsatz von Waffen gedroht.

Wenn sie über den Zaun des Regierungssitzes gelangten, würden sie von Hunden und Waffen begrüßt, schrieb Trump auf Twitter. Viele Beamte des Geheimdienstes warteten nur auf ihren Einsatz. Demonstranten hatten gestern einige Behelfszäune vor dem Weißen Haus umgeworfen.



Auslöser der Proteste in zahlreichen US-Großstädten war der Tod des Afroamerikaners George Floyd am Montag in Minneapolis bei einem Polizeieinsatz. Vor der amerikanischen Botschaft in Berlin demonstrierten heute ebenfalls mehrere hundert Menschen gegen rassistische Polizeigewalt.